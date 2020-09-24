В Олимпийском колледже в Киеве заявили о попытке рейдерского захвата и подрались с полицией

Полиция Киева сообщила, что 24 сентября на территории Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного возникла конфликтная ситуация. Конфликт произошел во время визита ликвидационной комиссии.

Полицейские вмешались в ситуацию, однако в ходе разбирательства несколько человек, в том числе и правоохранители, получили телесные повреждения. Представители сторон конфликта приглашены в управление полиции для дачи объяснений.

По факту открыто уголовное дело по статье "хулиганство".

В начале сентября студенты этого колледжа объявили забастовку после решения Кабинета министров реорганизовать колледж, передав его Национальному университету физического воспитания и спорта.

В колледже назвали это попыткой рейдерского захвата "в пользу ректора Национального университета физического воспитания и спорта Украины Евгения Имаса". Отмечается, что так было уже не раз: каждого нового министра образования Имас якобы пытается привлечь к рейдерскому захвату колледжа, но "олимпийцам" удавалось отбиваться.

Дополнительную остроту конфликту придает то, что на имущество колледжа (16 га возле метро "Лесная" в Киеве, спортивные манежи, бассейн, общежития, учебные корпуса, реабилитационный центр, стадионы, корты) претендует и Киевсовет. В своем депутатском запросе нардеп Юрий Дидовец (фракция "Батькивщина") попросил президента Владимира Зеленского вмешаться в конфликт и способствовать выполнению Кабмином обязательств по передаче из государственной в коммунальную собственность Киева колледжа.

Он напомнил, что согласно закону о госбюджете на 2018 год, Кабмин должен был в течение 2018–2021 годов передать в коммунальную собственность Киева Олимпийский колледж. Киевсовет в октябре 2018-го принял решение для выполнения этой нормы закона и дал согласие на принятие в собственность территориальной громады Киева колледжа как целостного имущественного комплекса.

Напомним, в Умани разгорелся новый скандал между хасидами и местными. на этот раз из-за синагоги.