"Бытовой конфликт" на заправке. В "СН" рассказали о драке с участием нардепа Заславского

На автозаправке возле села Заричаны на Житомирщине депутата Юрия Заславского ("Слуга народа") избил неизвестный в результате "бытового конфликта". Об этом сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук в комментарии Громадському.

"Да, действительно произошел такой инцидент. Состоялась словесная перепалка в очереди на заправке. И на улице к Юрию подошел мужчина и нанес несколько ударов, - рассказала она.

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По ее словам, Заславский не знает нападавшего и драка похожа на "бытовой конфликт".

Кравчук добавила, что депутат написал заявление в полицию. При этом сам Заславский никак не комментирует драку. Сегодня на своей странице в Facebook он только запостил видео с визита президента Владимира Зеленского в Хмельницкую область и поздравление с Троицей.

Также не комментировали инцидент и в полиции Житомирской области.

Первым о драке сообщили житомирские СМИ. Инцидент произошел еще 5 июня. Во время драки Заславский якобы упал и потерял сознание. При этом от госпитализации он отказался, хотя получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы по месту жительства.

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