ГБР заявило о четырех версиях причин катастрофы АН-26 под Харьковом

Государственное бюро расследований Украине назвало четыре версии причин крушения АН-26 под Харьковом, в котором летели курсанты Харьковского универститета воздушных сил, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверяются такие версии следствия:

катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;

катастрофа вследствие ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей экипажем;

ненадлежащее выполнение служебных обязанностей лицами,ответсвенными за управление полетами;

ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.

Как видим, теракта среди версий нет.

По версии министра обороны Андрея Тарана, катастрофа могла произойти из-за того, что самолет зацепился крылом за землю. Также министр добавил, что до очередного ремонта АН-26 имел в запасе более 5000 летных часов.

Также ГБР опубликовало количество погибших, которое до этого четко установлено не было. Итого, в катастрофе погибли 25 человек. Двое выжили - один в среднем состоянии, второй - в сверх тяжелом.

По предварительной информации, 25 сентября 2020 около 20:50 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский произошла авиакатастрофа. Во время проведения плановых учебных полетов упал и загорелся военный самолет АН-26, который совершал посадку на аэродром военной части в г. Чугуеве Харьковской области. На борту самолета находились 20 курсантов Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба и 7 военнослужащих воинской части.

Напомним, ранее министр обороны Андрей Таран заявил, что несмотря на неполадки в работе двигателя, пилот упавшего АН-26 был спокоен и собирался посадить самолет согласно регламенту. Командир корабля имел налет около 800 часов и сотни раз совершал посадку на родной аэродром.