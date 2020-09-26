Один из выживших курсантов в катастрофе АН-26 скончался

Один из выживших в авиакатастрофе АН-26 курсантов скончался в реанимации Харьковской областной больницы неотложной скорой помощи, передает Громадське. Таким образом, количество погибших достигло 26.

Об этом заявила спикер горсовета Харькова Ольга Мирошниченко: "Ожоговое отделение больницы нам это подвердило".

Родственники погибшего находятся в больнице, общаться с журналистами отказываются.

Второй выживший находится в военном госпитале Чугуева, за его жизнь борятся врачи.

Напомним, ГБР назвало четыре возможные версии произошедшего. Теракта среди них нет.

Сегодня утром, 26 сентября, на месте трагедии начала свою работу Комиссия по расследованию причин катастрофы. На месте трагедии работают: министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, председатель ГСЧС Украины Николай Чечеткин, председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер и другие должностные лица. На месте катастрофы было найдено тело еще одного погибшего. Одного курсанта на борт самолета не взяли. По предварительной информации, учебный вылет совершали курсанты 2-го и 4-го курсов.