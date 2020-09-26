На границе с Венгрией поймали "дипломата" с полным автобусом контрабанды сигарет

Украинские пограничники на границе с Венгрией задержали мужчину с дипломатическими номерами и удостоверением, который пытался вывезти из страны контрабанду. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Инцидент произошел в пункте пропуска "Тиса". Во время прохождения границы украинец предоставил документы дипломата, на основе которых его должны были пропустить без проверки. Но пограничники выяснили, что предъявленные документы поддельные. Также были "липовыми" и дипломатические номера на микроавтобусе Mercedes.

Во время обыска микроавтобуса оказалось, что он был доверху заполнен сигаретами без марки акцизного сбора Украины.

Государственной фискальной службе было направлено уведомление о выявленном уголовное правонарушении, предусмотренном ст. 204 УК (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Водителю также может грозит наказание за подделку документов.

Кроме этого, пограничники не исключают, что водителю могли помочь работники таможенного поста.

На данный момент эксперты взвешивают груз и устанавливают его стоимость. За провоз сигарет в тайнике предусмотрен штраф в размере 100% стоимости сигарет, их конфискация, а также конфискация транспортного средства.

Согласно ст. 201 Уголовного кодекса Украины, контрабанда наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.