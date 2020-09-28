Статистика коронавируса в Украине на 28 сентября: количество заболевших превысило 200 тысяч

По состоянию на понедельник, 28 сентября, в Украине заболели коронавирусом 2 671 человек (сутками ранее – 3 130). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

За последние сутки зафиксировано 37 летальных случаев (сутками ранее – 56), выздоровел 571 пациент (сутками ранее 1 009).

Всего с начала эпидемии в стране зафиксировано 201 305 инфицированных коронавирусом, 3 996 человек умерли, 88 453 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки больше всего заболевших COVID-19 выявили в Харьковской области (339 случаев) и Киеве (328).

Статистика коронавируса по областям:

– Киев – 22 143 заболевших (328 за сутки)

– Львовская – 19 916 (132);

– Харьковская – 17 703 (339);

– Черновицкая – 14 113 (104);

– Ивано-Франковская – 13 445 (110);

– Одесская – 13 079 (203);

– Тернопольская – 13 139 (153);

– Ровенская – 12 145 (113);

– Закарпатская – 9654 (22);

– Киевская – 8854 (140);

– Волынская – 7775 (143);

– Винницкая – 5974 (74);

– Житомирская – 5779 (123);

– Хмельницкая – 5747 (125);

– Днепропетровская – 5351 (66);

– Черниговская – 3996 (36);

– Сумская – 3813 (141);

– Запорожская – 3773 (110);

– Черкасская – 3759 (65);

– Донецкая – 3046 (30);

– Николаевская – 3011 (31);

– Полтавская – 1972 (62);

– Кировоградская – 1077 (3);

– Херсонская – 1062 (13);

– Луганская – 979 (5);

Нет данных об эпидемситуации на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 26 сентября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 18,06% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 16 906. Было проведено 24 049 ПЦР-тестирований.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине увеличивается количество госпитализаций и тяжело больных COVID-19.