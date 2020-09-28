Статистика коронавируса в Украине на 28 сентября: количество заболевших превысило 200 тысяч
За последние сутки в стране зафиксировано 37 летальных случаев.
По состоянию на понедельник, 28 сентября, в Украине заболели коронавирусом 2 671 человек (сутками ранее – 3 130). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.
За последние сутки зафиксировано 37 летальных случаев (сутками ранее – 56), выздоровел 571 пациент (сутками ранее 1 009).
Всего с начала эпидемии в стране зафиксировано 201 305 инфицированных коронавирусом, 3 996 человек умерли, 88 453 пациентов выздоровели.
За минувшие сутки больше всего заболевших COVID-19 выявили в Харьковской области (339 случаев) и Киеве (328).
Статистика коронавируса по областям:
– Киев – 22 143 заболевших (328 за сутки)
– Львовская – 19 916 (132);
– Харьковская – 17 703 (339);
– Черновицкая – 14 113 (104);
– Ивано-Франковская – 13 445 (110);
– Одесская – 13 079 (203);
– Тернопольская – 13 139 (153);
– Ровенская – 12 145 (113);
– Закарпатская – 9654 (22);
– Киевская – 8854 (140);
– Волынская – 7775 (143);
– Винницкая – 5974 (74);
– Житомирская – 5779 (123);
– Хмельницкая – 5747 (125);
– Днепропетровская – 5351 (66);
– Черниговская – 3996 (36);
– Сумская – 3813 (141);
– Запорожская – 3773 (110);
– Черкасская – 3759 (65);
– Донецкая – 3046 (30);
– Николаевская – 3011 (31);
– Полтавская – 1972 (62);
– Кировоградская – 1077 (3);
– Херсонская – 1062 (13);
– Луганская – 979 (5);
Нет данных об эпидемситуации на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.
По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 26 сентября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 18,06% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 16 906. Было проведено 24 049 ПЦР-тестирований.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине увеличивается количество госпитализаций и тяжело больных COVID-19.