При плановой госпитализации тест на коронавирус должен быть бесплатным, – Степанов

Во время плановой госпитализации украинские больницы должны бесплатно делать пациенту ИФА-тест на антитела к COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщается в Telegram-канале "Коронавирус в регионах".

"При плановой госпитализации пациента нужно проводить только ИФА-тест на наличие антител к коронавирусу, а не ПЦР-тест, и он должен быть бесплатным", – заявил Степанов.

По его словам, он распорядился, чтобы в программе медгарантий "было четко акцентировано, что если есть определение врача, что человек нуждается плановой госпитализации, чтобы это делалось за счет государства".

Отметим, в конце мая во Львове начали проводить ИФА-тесты на антитела к COVID-19 сотрудникам больницы скорой помощи.

Согласно обновленным стандартам оказания медпомощи, человек, находившийся 14 дней на самоизоляции и не имеющий симптомов COVID-19, может не делать ПЦР-тест. Это правило касается взрослых и детей.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что по количеству ПЦР-тестов на 100 тысяч населения Украина обогнала Польшу.