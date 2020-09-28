Началась расшифровка "черных ящиков" с Ан-26, – Уруский

"Черные ящики" с самолета Ан-26, который потерпел крушение под Харьковом, начали расшифровывать. Они в удовлетворительном состоянии.

Об этом написал в Facebook вице-премьер-министр Олег Уруский.

"Бортовые самописцы ("черные ящики") найдены. Они уцелели. Их состояние удовлетворительное. Информация на самописцах сохранена. Они изъяты и 27 сентября 2020 года авиационными экспертами под контролем ГБР начат процесс их дешифровки", – написал Уруский.

По мнению Уруского, расшифровка продлится около пяти дней.

Кроме того, по его словам, обломки самолета собраны и перевезены на территорию воинской части в Чугуев. Их круглосуточно охраняют сотрудники ГБР.

Напомним, авиакатастрофа произошла в Харьковской области, где при заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет ВС ВСУ Ан-26. На момент аварии на борту находились 27 человек, из которых 7 членов экипажа и 20 курсантов из Харьковского национального университета Воздушных сил.

На месте авиакатастрофы погибли 25 человек, один курсант умер в больнице от полученных ожогов, а еще один находится на лечении.

26 сентября из-под обломков Ан-26 достали бортовые самописцы.