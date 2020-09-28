В Укрзализныце не видят смысла привлекать к сотрудничеству Deutsche Bahn

Глава правления Укрзализныци Владимир Жмак заявил, что в компании передумали привлекать к управлению украинскими железными дорогами представителей немецкой компании Deutsche Bahn. Об этом он сообщил в интервью "Экономической правде".

"Сейчас я не вижу возможности и смысла привлекать каких-то иностранных специалистов. При всем уважении к Deutsche Bahn, что касается грузоперевозок, то нас трудно сравнивать", – говорит он.

По словам Жмака, в Европе грузовые железнодорожные перевозки не столь жизненно важные, как в Украине. По его словам, Германия, Австрия, даже Польша имеют очень развитые сети автобанов и железной дороге конкурировать с ними нет смысла.

"Пассажирские перевозки в европейских странах получают финансовую помощь от правительства. Это общеизвестная история. Поэтому сейчас, учитывая экспертизу, которая есть у меня и моей команды, я не вижу необходимости привлекать каких-то международных консультантов", – говорит Жмак.

Напомним, 22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе был подписан Меморандум о сотрудничестве между УЗ и Deutsche Bahn.

Министерство инфраструктуры ищет через Prozorro консультантов в сфере железных дорог, ими могут стать не только Deutsche Bahn. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий. В общем планируется потратить 86 миллионов гривен.

Власти Украины приостановили сотрудничество УЗ с Deutsche Bahn. Об этом в конце апреля заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий. "Вопрос консультаций Deutsche Bahn пока ставим на паузу. Вы помните сумму тендера – 80+ млн грн. Сейчас УЗ не может себе этого позволить. Более того, они не смогут приехать – у нас ограничения на въезд иностранцев. Поэтому мы перенесем все в сроках", – подчеркнул министр.