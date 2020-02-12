Укрзализныця потратит 86 миллионов на Deutsche Bahn и других консультантов

Заниматься консалтингом в компании-перевозчике могут не только немцы

Министерство инфраструктуры ищет через Prozorro 10 консультантов в сфере железных дорог, ими могут стать не только Deutsche Bahn.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Liga.net.

В общем планируется потратить 86 миллионов гривен.

"Мы объявили конкурс на консалтинг и выбираем консультанта. Кроме Deutsche Bahn в нем может участвовать еще много консультантов. Я знаю, что свои услуги готовы предложить компаний семь", – сказал Криклий.

Согласно конкурсной документации, компания-перевозчик ищет минимум 10 консультантов с опытом внедрения проектов по повышению операционной эффективности железных дорог. Консультанты должны владеть украинским или русским языком.

Отвечая на вопрос, откуда взялась сумма в 86 млн грн (ранее озвучивалась цифра в 1,5 млн евро), министр пояснил, что 1,5 млн евро предлагал Deutsche Bahn.

"Сейчас речь идет о более широком сотрудничестве. Что-то могут взять на себя Deutsche Bahn, что-то другие компании. У Deutsche Bahn экспертиза широкая, но не по всем направлениям… Может быть консорциум. Какая цифра будет по итогам торгов и почему она так рассчитывалась, не могу сказать – это компетенция УЗ", – сообщил министр.

Напомним, 22 января в швейцарском Давосе был подписан "Меморандум о взаимопонимании" с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn.

Позже Алексей Гончарук заявил, что Украина планирует передать "Укрзализныцю" в управление немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn на 10 лет, хотя в Deutsche Bahn опровергли слова Гончарука.

5 февраля "Укрзализныця" и Deutsche Bahn подписали меморандум о сотрудничестве.

Как писал Фокус, именно немецкая компания предложит свою кандидатуру на должность главы украинской госкомпании. Deutsche Bahn с 15 февраля якобы должна предложить премьеру Гончаруку своих кандидатов на пост гендиректора УЗ и 15 топ-менеджеров украинской компании. Весь процесс утверждения нового руководства должен занять приблизительно 6-8 месяцев. После этого, если верить слитой в интернет информации, не позже 31 декабря 2020 года должно состояться подписание более основательного соглашения о сотрудничестве.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце декабря 2019 года Евгений Кравцов заявил, что уходит с должности главы "Укрзализныци" и переходит в публичный государственный сектор.

УЗ планирует построить новую железнодорожную ветку на Донбассе за 1,5 млрд гривен. Она должна соединить направления Кондрашевская-Нова – Лантратовка и Попасная – Сватово – Купянск.