Родственники погибших в катастрофе Ан-26 получат компенсации в течение трех недель, – Шмыгаль

Правительство Украины выплатит компенсации семьям жертв катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом в течение трех недель. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания, проводимого президентом Владимиром Зеленским.

Выплаты будут проходить по мере того, как будет проводиться ДНК-экспертиза тел погибших, пояснил Шмыгаль.

Зеленский на следующий день после катастрофы заявил, что власти обязаны обеспечить денежную компенсацию родственникам погибших.

Министерство обороны в соответствии с действующими нормами закона определило для семьи каждого погибшего компенсацию в размере 750 прожиточных минимумов (1,576 млн грн). Деньги для выплат возьмут из фонда министерства

Речь идет о выплате одноразового пособия членам семей погибших военнослужащих, которая предусмотрена ст. 16 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Выплата помощи осуществляется членам семей, родителям и иждивенцам погибшего военнослужащего (в равных долях каждому).

Выплаты же родственникам жертв авиакатастроф регламентирует Международная конвенция для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок, подписанная в 1999 году в Монреале. Согласно ей, родным погибших предоставляется компенсация за телесный ущерб, включая смерть, а также за повреждение и потерю багажа. Совокупно такие выплаты могут составить 130 тысяч долларов за каждого погибшего, сообщил старший партнер юридической фирмы "Ильяшев и партнеры" Роман Марченко.

Деньги перечисляют в два этапа. Первый включает в себя примерно 22 тысячи долларов, их обязана выплатить авиакомпания, самолет которой попал в авиакатастрофу, причем выплатить "безотлагательно" – обычно в течение трех месяцев с момента аварии.

После проведения расследования определяют виновных в трагедии, они должны оплатить остаток из предусмотренных конвенцией выплат, включая возврат платежей авиакомпании, если катастрофа произошла не по ее вине. На проведение таких выплат может уйти от одного до десяти лет.

Авиакомпания МАУ, самолет которой был сбит в январе возле Тегерана, выплатила первую часть компенсаций семьям погибших пассажиров в апреле.

Напомним, в авиакатастрофе Ан-26 погибли 26 человек. 1 курсант выжил, еще 1 скончался в больнице. 25 тел были найдены на месте трагедии, но идентифицировать их невозможно из-за сильных повреждений.