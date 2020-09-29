Без страховки никуда. Правительство изменило правила въезда иностранцев в Украину

Кабинет министров Украины изменил правила въезда иностранцев в Украину на период действия карантина. О новых условиях сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

"Правительство определило, что среди прочего, на период действия карантина запрещается пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданного страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией - партнером на территории Украины и покрывающего расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действующего на срок пребывания в Украине", – говорится в сообщении.

Согласно решению правительства под это требование не попадают:

иностранцы, лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины;

лица, признанные беженцами;

лица, которые нуждаются в дополнительной защите;

работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей;

военнослужащие (подразделений) вооруженных сил государств - членов НАТО и государств - участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил.

Кроме того, иностранцам и лицам без гражданства, у которых отсутствует полис (свидетельство, сертификат) страхования запрещается пересечение КПВВ на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и город Севастополь и выезд из них.

К тому же, лица, прибывающие в Украину из стран с широким распространением COVID-19, должны будут пройти самоизоляцию.

Эта норма не будет распространяться на следующие категории:

лиц, не старше 12 лет;

прибывающих в Украину с целью обучения в высших учебных заведениях;

лиц, являющихся гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19, которые не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней или направляются по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;

водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад;

инструкторов вооруженных сил государств - членов НАТО и государств - участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил;

деятелей культуры по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождающим каждого из них;

лиц, осуществляющих перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

лиц, которые имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, который проведено не более чем за 48 часов до пересечения границы.

Напомним, в рамках продоженного до 31 октября карантина Кабмин запретил въезд всем иностранцам с 29 августа на один месяц в Украину. Теперь это решение пересмотрено.