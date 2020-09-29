"Заказов больше нет": Керченская паромная переправа прекратила работу
Керченская паромная переправа, которая обеспечивала транспортное сообщение между аннексированным Крымом и Россией, прекратила работу.
Об этом сообщает информационное агентство "Крыминформ".
В частности, гендиректор компании оператора переправы "АнРуссТранс" Василий Анненков заявил, что "заказов на железнодорожные перевозки у компании больше нет, мы приняли решение остановить работу переправы".
По его словам, 28 сентября паром переправы совершил последний рейс. Из-за прекращения рейсов переправы остановлена работа морского порта. Будут уволены около 300 человек.
Спрос на паромное сообщение резко сократился после открытия моста через Керченский пролив, незаконно построенного оккупационными властями.
До 2019 года переправа осуществляла перевозку автомобильного транспорта и пассажиров. До 30 июня 2020 года переправа совершала перевозку грузовых вагонов.
Отметим, строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. 15 мая 2018 года состоялось официальное открытие автомобильного движения по мосту.
28 сентября 2020 года Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе одобрил без обсуждения инициативу расширить санкционный список против ответственных за строительство Керченского моста.