Во Львовской области женщина застрелила двух дочек и покончила с собой

Во Львовской области в одном из сел Старосамборского района 36-летняя женщина убила двух дочерей 5 и 9 лет, а затем совершила самоубийство.

Об этом сообщил в Facebook отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Отмечается, что тело женщины и ее детей с огнестрельными ранениями было найдено в одном из домов отдыха.

Установлено, что во вторник, 29 сентября, около 22:30 женщина убила своих дочерей из охотничьего ружья, а потом застрелилась сама из этого ружья.

По факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 115 (умышленное убийство) с примечанием "самоубийство" и по признакам части 2 статьи 115 (умышленное убийство).

Отметим, ранее в Никополе (Днепропетровская область) произошла стрельба, в результате которой погибли двое человек.

А в мае в Одесской области фермер потерял весь урожай из-за засухи и совершил самоубийство.