В Одесской области фермер потерял весь урожай из-за засухи и совершил самоубийство
2020-05-12 12:16:00
Из-за потери урожая фермер не мог выплатить долг в 900 тысяч грн
В Килийском районе Одесской области фермер покончил жизнь самоубийством, потеряв весь урожай из-за сильной засухи в регионе.
Об этом в своем видеообращении заявил глава Килийской ОТГ Павел Бойченко.
По его словам, покончил с собой 66-летний фермер Василий Сердюченко, который не смог пережить тот факт, что весь его урожай оказался уничтожен засухой.
У погибшего из-за потери урожая возникли серьезные финансовые проблемы. Он, как и многие другие фермеры, брал в кредит деньги для оплаты аренды земли и посевов, а в этом году лишился всего урожая, и, значит, средств для возвращения долга.
"Он был фермером средней руки. Его хозяйство обрабатывало 150 гектаров земли, так называемые паи. Он, как и сотни других фермерских хозяйств Бессарабии, утратили 100% посевов. Это колоссальные финансовые потери, так как предприятие брало в долг серьезный финансовый ресурс. Вдумайтесь: только на паи ему необходимо было выделить около 900 тысяч гривен", – рассказал Бойченко.
Также, глава ОТГ сообщил, что горсовет обращался к власти с просьбой финансово помочь фермерам.
"Это серьезные деньги, которые сегодня нужны как финансовая компенсация потерь в связи с чрезвычайной ситуацией. Второй год подряд неурожай, а в этом году – небывалая засуха, поставили людей на грань отчаяния", – добавил он.
Как уточнила журналистка и экс-заместитель председателя Одесской ОГА Зоя Казанжи в
Facebook, у Сердюченко остался долг в сумме 900 тысяч гривен.
Она также обратила внимание, что 4 миллиарда гривен в резервном фонде заложены как раз на такие случаи, как компенсация фермерским хозяйствам из-за чрезвычайной ситуации.
"Но компенсации получают долларовые миллиардеры-латифундисты. А очередь к крестьянам все никак не может дойти... Одесская область очень страдает от засухи. Уже больше года нет дождей, зима была бесснежной. Гибнут посевы, земля превратилась в прах", - пишет бывшая чиновница.
По ее словам, в южных районах Одесской области планируют объявить чрезвычайную ситуацию из-за потери урожая в этом году.
Как ранее сообщал Фокус:
- В этом году из-за засухи и финансового кризиса, вызванного эпидемией COVID-19, аграрии соберут только 60 млн тонн зерновых та зернобобових культур (в прошлом году - 75 млн), говорят в Министерстве экономики.
- Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида считает, что 2020 год с высокой вероятностью станет самым жарким и в истории Украины, а погода принесет нам новые рекорды.