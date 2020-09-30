На Черниговщине школьницы станцевали тверк у памятника погибшим воинам АТО

Четверо школьниц станцевали тверк возле памятника погибшим воинам АТО в поселке Талалаевка Черниговской области.

"Полицейские составили административные материалы на двух 16-летних школьниц и на родителей двух 13-летних девушек, которые совершали хулиганство", – сообщила пресс-служба Черниговской Нацполиции на своей странице в Facebook.

В отношении достигших 16-летия школьниц инспектор ювенальной превенции составил админпротоколы по статье 173 ("мелкое хулиганство") Кодекса Украины об административных правонарушениях. Статья влечет за собой наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или админарест на срок до 15 суток.

Скриншот: Facebook / Policechernigivshchini

За действия их двух более юных подруг понесут ответственность родители: "На них были составлены административные протоколы по статье 184 КУоАП – невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей".

Фрагмент видео с танцем размещен на Telegram-канале "Анонимно Чернигов".

Правоохранители отметили, что их сотрудники уже провели профилактическую работу "как с администрацией школы, где учатся девушки, так и с учениками". Совместно с педколлективом учебного заведения было "принято решение о проведении дополнительных классных часов для патриотического воспитания подрастающего поколения".

Напомним, в конце августа этого года, ветеран АТО Алексей Гончарук самовольно демонтировал символику СССР в киевском парке "Победа", неподалеку от станции метро "Дарница" и заменил ее на самодельный герб Украины.