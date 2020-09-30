Единственный выживший в катастрофе Ан-26 дал первое интервью

Вячеслав Золочевский, курсант третьего курса Харьковского национального университета воздушных сил им. Кожедуба, единственный, кому удалось пережить падение самолета Ан-26 в пятницу, 25 сентября. Еще 26 человек, среди которых 7 членов экипажа и 19 курсантов, погибли.

Золочевский находится на реабилитации в харьковской больнице, откуда и дал свое первое интервью журналистам ТСН. Курсант рассказал, что полет проходил нормально, ничего необычного он не замечал. А потом внезапно очнулся в уже горящем самолете.

Фото: скриншот из видео ТСН

"Был резкий крен, и я полетел, ударился головой. Я был в отключке", – рассказал молодой человек журналистам.

Когда Золочевский пришел в себя, он был под фюзеляжем. Вероятно, именно это и спасло курсанта от сильных ожогов, и он смог выбраться наружу. Курсант говорит, что пытался спасти своего друга, но тело того загорелось, и а в одиночку Вячеслав с огнем справиться не смог.

Вячеслав Золочевский пока не решил, продолжит ли учебу в университете воздушных сил. Пока что врачи говорят, что надолго парень в больнице не останется, но впереди его ждут месяцы реабилитации.

Напомним, 29 сентября в Харькове состоялось прощание с погибшим курсантом Виталием Вильховым, который умер в больнице от полученных ожогов. На месте авиакатастрофы погибли 25 человек.