Пожары на Луганщине: пункт пропуска в Станице Луганской временно закрыли

На Донбассе КПВВ "Станица Луганская" временно прекратил работу из-за масштабных пожаров в регионе.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации.

"Дополнительная информация по состоянию на 11:00. Пожар в районе КПВВ "Станица Луганская" распространился к автодороге, по которой люди пересекают КПВВ, вблизи дороги началась детонация взрывных устройств, в связи с этим, на время прекращена работа КПВВ "Станица-Луганская", – говорится в сообщении.

В Госпограслужбе уточнили, что КПВВ закрыт по решению командующего силами операции Объединенных сил.

"Пропуск граждан на временно оккупированную территорию не производится. Все граждане, которые находились в КПВВ и рядом с территорией контрольного пункта отведены на безопасное расстояние", – сказано в сообщении.

Кроме того, в случае прибытия граждан с временно оккупированной территории их немедленно отведут в безопасные места.

Ранее сообщалось, что лесные пожары вплотную подобрались к областному центру Луганской области – Северодонецку. По фактам пожаров начаты уголовные производства. В регионе есть погибшие, отменены занятия в школе.

В Офисе президента Украины требуют установить причины масштабного пожара в Луганской области и призывают правительство оперативно и без бюрократии оказать помощь пострадавшим.