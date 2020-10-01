У Зеленского отреагировали на пожары в Луганской области: нужно помочь пострадавшим

В Офисе президента Украины требуют установить причины масштабного пожара в Луганской области и призывают правительство оперативно и без бюрократии оказать помощь пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

"Нужно четко установить причины такого масштабного распространения огня", – говорится в заявлении.

В Офисе президента отметили, что информация о провокационных обстрелах со стороны боевиков, из-за которых мог произойти пожар, будет учтена.

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Кроме того, у президента призывают правительство к срочному оказанию помощи пострадавшим, а нардепов просят во время утверждения проекта государственного бюджета Украины на 2021 год учесть потребность в увеличении расходов на сектор обороны и безопасности государства.

В частности, дополнительные средства намерены направить для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что лесные пожары вплотную подобрались к областному центру Луганской области – Северодонецку. По фактам пожаров начаты уголовные производства. В регионе есть погибшие, отменены занятия в школе.