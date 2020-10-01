МОЗ: Только одна область соответствует критериям ослабления карантина

Министерство здравоохранения Украины опубликовало данные соответсвия регионов Украины критериям для ослабления карантинных граничений. Соответствующая таблица появилась на сайте Минздрава в четверг, 1 октября.

По данным ведомства, под ослабление карантина на данный момент соответствует всего лишь одна область – Кировоградская. Там показатель заболеваемости Covid-19 за 14 дней на 100 000 населения составил 19 при минимально необходимых для смягчения карантина 40.

При этом в Киеве этот показатель составил почти 159 на 100 000 человек.

Данные: Moz.gov.ua

На своем ежедневном брифинге в четверг, 1 октября министр здравоохранения Украины Максим Степанов посетил Бородянскую подстанцию ​​экстренной медицинской помощи, в Киевской области с целью выразить солидарность с врачами этого и других медучреждений страны.

"Почему я выбрал именно эту подстанцию? Несколько дней тому работники этой подстанции рассказали в каких условиях они работают, что у них происходит со средствами индивидуальной защиты, что у них происходит с заработной платой, какие у них машины скорой помощи... я думаю вы видите, старых еще советских времен машины", – сообщил Степанов.

Видео: Facebook / Moz.ukr

По словам чиновника, Минздрав инициирует увеличение тарифов на экстренную медицинскую помощь в проект бюджета на 2021 год, что скажется на зарплатах медработников: "Врач будет получать не менее 20-22 тысяч гривен, фельдшер – не менее 16-17 тысяч, водитель – около 12 000 гривен".

Напомним с понедельника, 28 сентября в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по уровню распространения Covid-19. Несмотря на "вторую волну" коронавируса в стране "красными" остались только Тернополь и Бережаны.