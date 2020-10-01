"Удавы, обезьяны и козлы". Мэр Николаева, придя в зоопарк, вспомнил про горсовет

Мэр Николаева Александр Сенкевич сравнил горсовет с зоопарком. Неоднозначная фраза прозвучала на мероприятии в местном зоопарке, куда городского голову пригласили на празднование Дня пожилого человека.

"Когда меня спрашивают, как мне тут, в зоопарке, нравится? Я отвечаю, что я себя тут чувствую, как в горсовете – тут есть и удавы, и обезьяны, и козлы", – сказал Сенкевич.

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Но тут же добавил, что "есть и хорошие люди – посетители".

Отметим, что мэр Николаева не впервые удивляет заявлениями, которые вызывают улыбку. Так, 21 сентября Сенкевич принял участие в шоу "Битва за город" и, отвечая на вопрос о тротуарной плитке, принес клятву на Библии: "Ни мне, ни моей жене, ни брату, ни моим родственникам, ни подставным лицам не принадлежит ни одного и не принадлежало ни одного завода по производству брусчатки или плитки".

Напомним, этим летом в Киеве презентовали новую партию "Пропозиция". В нее вошли руководители шести украинских городов. Неофициально ее назвали "Партия мэров". Вместе с мэрами Днепра, Черновцов, Житомира, Кропивницкого и Каховки, туда вошел и мэр Николаева Александр Сенкевич.