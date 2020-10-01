В Минобороны рассказали, когда семьи погибших в авиакатастрофе курсантов получат компенсации
В Минобороны Украины сообщили, что ждут идентификацию тел погибших в авиакатастрофе Ан-26 и официальное заключение о причинах смерти, чтобы выплатить компенсации семьям курсантов, так как эта процедура является обязательной. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Facebook.
В министерстве подчеркнули, что после получения результатов и поступления в Минобороны определенного законодательством необходимого перечня документов выплата по каждому погибшему будет осуществлена незамедлительно.
Необходимые средства для осуществления выплат в размере 40 млн 989 тысяч гривен зарезервированы, сообщают в ведомстве.
"Вопрос оформления документов взят на контроль. Соответствующим руководителям всех уровней поручено оказывать максимальное содействие семьям погибших в скорейшей их подготовке и направлению в Минобороны", – сказано в сообщении.
Напомним, единственный выживший после крушения Ан-26 курсант Золочевский дал интервью. 29 сентября в Харькове состоялось прощание с курсантом Виталием Вильховым, который умер в больнице от полученных ожогов. На месте авиакатастрофы погибли 25 человек.