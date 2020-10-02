В Киеве за сутки заболели коронавирусом 447 человек, – Кличко

За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтверждены 447 новых случаев коронавируса.

Об этом заявил во время онлайн-брифинга городской голова столицы Виталий Кличко.

По его словам, число выявленных больных в столице опять увеличивается.

"За минувшие сутки – плюс 447 человек. 10 случаев – летальных. Всего от коронавируса в Киеве умер 401 человек. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 23 602", – сообщил Кличко.

Среди заболевших 251 женщина в возрасте от 19 до 82 лет, 168 мужчин от 18 до 83 лет, а также 28 детей – десять девочек от одного до 17 лет и 18 мальчиков – также от одного до 17 лет. Заболели также 28 врачей.

В больницы госпитализированы 45 пациентов. Остальные – на самоизоляции.

За сутки выздоровели 312 человек. Всего коронавирус побороли 7253 жителя Киева.

Отметим, что сутками ранее в Киеве диагностировали COVID-19 у 377 человек.

Отметим, по состоянию на пятницу, 2 октября, в Украине заболели коронавирусом 4 633 человек, что является очередным антирекордом с начала эпидемии в стране (сутками ранее было 4 069 заболевших, а 30 сентября – 4 027). Сегодня – третий подряд антирекорд.

В ближайшие месяцы число новых заболевших коронавирусом может колебаться в пределах от 7 000 до 9 000 случаев в сутки. Такой прогноз обнародовал глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабихт.