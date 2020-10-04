Замкнутое пространство. Почему в украинских поездах все еще нет "женских" купе и когда они появятся

Собираясь ехать ночным поездом, я всегда кладу в сумку шоколадку. Не для себя, для проводницы — велика вероятность того, что придется просить ее об одолжении. Выкупать купе полностью мне не по средствам, так что езжу обычно с попутчиками. Попадутся женщины — повезло, ведь, скорее всего, каждая постарается не мешать остальным, и поездка пройдет спокойно. Если в купе окажется семья — терпимо. Поначалу немного пошумят, но рано улягутся спать. Делать проводнице презент придется в том случае, если в попутчики достанутся мужчины, настроенные на "дорожное знакомство". Не очень-то приятно самой обходить вагон и искать, с кем бы поменяться местами.

Всякий раз, прося "переселить меня к девочкам", я думаю о том, насколько проще была бы жизнь, если бы подобные вопросы решались на этапе покупки билетов, а ещё вспоминаю поездки в поездах соседней Польши: приобретаешь место в "женском" купе и больше ни о чем не беспокоишься.

Мировая практика

Такие опции есть во многих странах с самыми разными культурными традициями и моделями межгендерных отношений: в Австрии, Японии, Индии, Великобритании, Китае и др. 15 лет назад тогдашнее руководство Укрзализныци предприняло попытку внедрить подобную практику в нашей стране. Дело не пошло дальше пилотного проекта, идея "женских" купе вызвала неоднозначную реакцию общественности: противников у нее оказалось не меньше, чем сторонников. Некоторые комментаторы называли такое разделение ущемлением интересов мужчин, мотивируя это тем, что последним в итоге достанется меньше мест. Это аргументировали спорными соображениями о том, что мужчины в Украине активнее пользуются услугами железной дороги, потому что их чаще отправляют в командировки. Словом, об идее формирования женских купе надолго забыли.

Мужчины могут искренне не понимать, что мешает женщине вот так запросто объявить, что они должны выйти из купе, потому что ей надо переодеться

На повестке дня тема вновь появилась месяц назад. Актуализировала ее шокирующая новость: пассажирку поезда №9/10 Киев — Мариуполь Анастасию Луговую избил и пытался изнасиловать незнакомый ей мужчина. Сложно сказать, единичный ли это случай. Анастасии хватило духу придать произошедшее огласке и выдержать связанное с этим повышенное внимание, испытать на себе все прелести виктимблейминга (распространенный психологический феномен обвинения жертв) и публичного обсуждения личной драмы. Не каждая жертва сексуальной агрессии решится сделать заявление, в особенности сразу после того как пережила одно из самых травмирующих событий в жизни.

В пресс-релизах УЗ было сказано, что после августовского инцидента компания ужесточила контроль соблюдения должностных обязанностей проводников и мер, направленных на обеспечение безопасности пассажиров.

Рамки возможного

Акцентируя внимание на том, что нападавший проник в поезд без билета, воспользовавшись отлучкой проводника, руководство УЗ устроило показательную порку: объявило об увольнении проводника, начальника поезда, инструктора поездных бригад, старшего мастера вагонного депо резерва проводников и заместителя начальника Мариупольского вагонного депо. Вопрос в том, сделает ли это положение пассажирок купейных вагонов более безопасным. В конце концов акт насилия может совершить не только безбилетник. Камер слежения в купе не устанавливают, шанс на то, что сотрудник поезда, например проводник, почувствует неладное, не зная, что именно происходит за дверью закрытого купе, невелик. В любом случае такая догадка не будет веским основанием, чтобы тревожить пассажиров, особенно если поезд ночной и они, возможно, легли спать.

"Женские" купе кажутся логичным решением проблемы. Вероятность совершения других преступлений, например краж, от этого не исчезнет, но по крайней мере риск сексуального насилия будет сведен к минимуму и даже к нулю.

Без сюрпризов. Многие женщины пользовались бы "женскими" купе, об этом говорит опыт других стран

Информационный запрос Фокуса относительно перспектив организации "женских" купе, адресованный Укрзализнице, долго оставался без ответа. После продолжительного ожидания и неоднократных звонков в офис УЗ мы получили письмо следующего содержания: "На сегодня у АО "Укрзализныця" отсутствует достаточный ресурс парка пассажирских вагонов для создания отдельных вагонов для мужчин и женщин, поскольку в случае продажи проездных документов отдельно в мужские и женские вагоны может возникнуть недостаточная населенность вагонов, что приведет к неудовлетворенности потребности населения в наличии свободных мест".

Проще говоря, по версии УЗ, если размещать мужчин и женщин отдельно друг от друга, всем не хватит места. Однако британский опыт говорит о том, что наращивать вагонный парк для этого необязательно. Достаточно обновить программное обеспечение, используемое для поддержки сервиса бронирования билетов. Программа изначально "подтягивает" на соседние места тех, кто указал в брони female (с англ. — женщина). Правда, в 2018 году вокруг этого сервиса возникло несколько громких скандалов: трансженщины, у которых в документах были указаны мужские имена, возмущались тем, что система не идентифицировала их как женщин и не позволяла воспользоваться опцией female only. Но, собственно, это было единственной проблемой, возникшей в Великобритании в связи с формированием "женских зон". Наполняемость вагонов и рациональное использование мест, за которые ратует УЗ, не пострадали.

Эффект неравенства

Он и она, замкнутое пространство, нарастающее напряжение и, наконец, взрыв чувств. Тот, кто смотрел культовый фильм Альфреда Хичкока "На север через северо-запад", не забудет гениальную любовную сцену в поезде. Но как главные герои оказались в одном купе? Он уходил от преследования убийц, искал, где бы спрятаться, а она получила задание выследить его и втереться в доверие. Даже в далеком 1959-м, когда снимали фильм, для жителей западных стран было очевидным, что незнакомые друг с другом мужчина и женщина, едущие вместе в закрытом купе, — это ненормально. Тем более что в реальности следствием такого соседства часто становится не любовная история, а прозаичный дискомфорт для женщины, лишенной возможности защитить свое личное пространство.

Тему "женских" купе актуализировала шокирующая новость: пассажирку поезда №9/10 Киев — Мариуполь Анастасию Луговую избил и пытался изнасиловать незнакомый ей мужчина

Тем из наших соотечественниц, которым приходилось ездить в купе, не нужно объяснять, почему незнакомые попутчики-мужчины — это, как правило, минус. "Такие поездки всегда изобилуют неловкими, потенциально стрессовыми ситуациями, причем в нашей культурной плоскости неловкость чаще испытывает именно женщина, а не мужчина, — говорит психолог Наталья Рясная. — Мужчины могут искренне не понимать, что мешает женщине вот так запросто объявить, что они должны выйти из купе, потому что ей надо переодеться, или сказать попутчику, сидящему на ее полке, что пора бы уже лезть на свою верхнюю. Почему ей трудно бывает резко пресечь попытки начать задушевный разговор или купейное застолье. У нас ведь мальчиков с детства учат отвоёвывать себе жизненное пространство, а девочек — "быть милыми", вести себя так, чтобы окружающим было приятно. Понятно, что, сталкиваясь в замкнутом пространстве, они изначально оказываются в неравном положении". Психолог отмечает, что большинство мужчин и не подумают кого-то избивать или насиловать в поезде. Однако часто мужчины считают, что ведут себя с попутчицами прилично и вежливо, и они были бы очень удивлены, если бы увидели ситуацию глазами женщин.

Ущемленные права

Основатель благотворительного фонда "Квітна" Уриэль Штерн убежден в том, что человек, от которого в силу должности зависит безопасность или элементарный комфорт других, обязан ставить себя на их место. Это бывает сложно, но не существует другого способа принять верное решение — нельзя судить другого, пока не побываешь в его шкуре. "Чиновнику, не осознающему важности существования женских купе, следует представить, что это его дочь или жена едет в поезде с подвыпившими или просто нескромно себя ведущими незнакомцами. Уверен, после пары таких поездок вопрос о том, нужно ли дать пассажирам возможность выбирать попутчиков по половому признаку, исчезнет сам по себе, — подчеркивает Штерн. — Я уж не говорю о том, что Украина — мультикультурная страна, где живут представители разных религий, и для некоторых из них, к примеру, для мусульманских и иудейских женщин, поездки в закрытых купе с посторонними мужчинами в принципе неприемлемы. Тут речь идет о свободе вероисповедания, а она, кстати, гарантирована Конституцией Украины".

Правозащитница и общественная активистка Екатерина Шевчук убеждена в безосновательности опасений ущемления прав мужчин из-за женских вагонов. Она особо подчеркивает, что речь идет исключительно о купейных вагонах, где запертые двери и отсутствие камер слежения существенно увеличивают риск сексуальных домогательств, и других способов их предотвратить там просто нет.