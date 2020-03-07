Праздник с человеческим лицом. О чем нужно помнить 8 марта

Наткнулась я недавно на рекламу курса личностного роста: "Как совместить феминизм с семейными ценностями". Платить за курс не захотела, потому о его содержании судить не могу, но, думается мне, что ответ на вопрос "Как совместить?", давно уже дала Конституция Украины. Есть же в нашем Основном Законе замечательная статья 32 – "Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя". Даже если депутаты ВР – члены межфракционного депутатского объединения "Ценности. Достоинство. Семья" и авторы школьного курса "Основы семьи" считают, что к ним это не относится, вряд ли они в действительности составляют исключение. Это значит, что у жителей нашей страны должна быть возможность выбрать для себя ту модель семьи, которая им больше подходит, или вообще никакой не выбирать, если в ней нет потребности, – вполне феминистский подход.

Прелесть свободы выбора как раз в том и состоит, что можно остановиться на любом доступном варианте. Соответственно, жизненные выборы домохозяйки, посвятившей себя заботе о доме и воспитанию детей, и деловой женщины, сделавшей карьеру, заслуживают одинакового уважения. Недавно знакомая, которая вышла замуж на последнем курсе университета, получив диплом, спрятала его в шкафу, и больше не вспоминала о его существовании, высказала странную мысль: "Ну какой для меня смысл в женском движении. Я же домохозяйка. У меня хороший муж, нет необходимости зарабатывать деньги, и особого стремления сворачивать горы – тоже. Мне вполне хватает дома и семьи". Надо сказать, нечто подобное я слышала и от других женщин. В многочисленных статьях о том, почему их права нужно защищать, речь чаще всего идет о препятствиях на пути карьерного роста или развития собственного бизнеса. О "стеклянном потолке" во многих сферах деятельности, не позволяющих талантливым и амбициозным получить заслуженные лавры.

На флаг феминистского движения подняты ученые, изменявшие мир, писательницы, вошедшие в историю, бизнесвумен, совершившие революцию в какой-нибудь отрасли, режиссерки, покорившие сердца миллионов зрителей. Закономерно складывается ощущение, что менее талантливые и менее амбициозные – вроде как ни при чем. Давайте будем честными, большинство ныне живущих женщин, так же как и большинство мужчин, никогда не получат "Оскар" или Нобелевскую премию, не полетят в космос, не будут избраны главой государства и не заработают миллиард. Подобные достижения потому так и заметны, что доступны только исключительным людям. Даже если вправду для женщины путь к ним еще более тернист, чем для мужчины, интересно это лишь тем, кто мог бы туда добраться, если бы не гендерные предрассудки. Остальных может задеть разве что разговор о том, что во многих сферах женщинам платят меньше, чем мужчинам за выполнение схожих или вовсе идентичных задач.

Тема важная для работающих по найму, но вот знакомая из предыдущего абзаца никогда никуда не нанималась. И вправду, зачем ей нужен феминизм? Есть несколько простых ответов, которые я так и не решилась произнести вслух. Если завтра случится несчастье – ее муж погибнет в аварии или утратит трудоспособность – или менее трагичное, но тоже неприятное событие – решит уйти к кому-то помоложе, – увы, ей придется сполна испытать на себе все негативные последствия отсутствия гендерного равенства на рынке труда, о которых так давно и назойливо трубят участницы женского правозащитного движения. А еще она столкнется с тем, что эйджизм (дискриминация по возрастному признаку) в отношении женщин проявляется гораздо жестче, потому что одной из главных ценностей женщины считается привлекательность, а она ассоциируется с молодостью. Наконец, если сама она или кто-то из ее дочерей станет жертвой изнасилования или сексуального домогательства, нужно будет пройти все круги ада, доказывая, что сама она не виновата в случившемся. Описанные ситуации ужасны, верить в их вероятность не хочется, большинство людей предпочитает думать, что с ними подобного произойти не может. Допустим, и не произойдет. Нужен ли феминизм домохозяйке, которую миновали все эти печальные жребии? Что он ей даст? Нечто более важное, чем карьера, зарплата, признание и даже чем правосудие – четкое представление о том, кто она есть и кем не является. Феминизм борется с объективацией женщины – рудиментным стереотипом, унаследованным социумом с тех незапамятных времен, когда особы женского пола считались объектом собственности, а брачные договора удостоверяли заключение сделки купли-продажи между семьей, вырастившей дочь, и той, в которую она переходила в качестве жены.

В современном обществе об объективации чаще всего говорят, упоминая эротизированные женские образы в рекламе.

Здесь женщину подают исключительно как сексуальный объект, привлекательность которого должна привлечь целевую аудиторию и увеличить продажи заказчика. Однако, на самом деле, объективация далеко не всегда связана с красивой картинкой. Это, по сути, любая ситуация, когда ценность одного человека низводится до удовлетворения потребностей другого, и не важно, идет ли речь о потребности в сексе, горячем борще или эффектном имидже. Феминизм нужен домохозяйке для того, чтобы роль жены, матери и хранительницы очага не означала отказ от личного пространства, заботы о собственном ментальном и физическом здоровье и элементарного отдыха. Чтобы, жалуясь на боли во время беременности или менструации, она получила помощь или хотя бы сочувствие вместо холодного: "Ну потерпите, вы же женщина". Чтобы за каждодневное выполнение обязанностей кухарки, воспитателя, прачки, уборщицы, официантки, няни, учителя, санитарки, психотерапевта и коуча, без выходных, с ненормированным рабочим днем ей полагалась какая-то благодарность. Если она не объект собственности, не инструмент удовлетворения чьих-то потребностей, а человек, живущий рядом и имеющий равные с вами права, значит то, что она делает для вас, нельзя принимать как должное, будь то жена, мама, подруга, сестра или невеста. Вспомнить об этом 8 марта и не забывать в течении года – это и есть самый правильный способ отметить Международный женский день.