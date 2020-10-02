ГБР инициировало проверку всех самолетов "Антонов", находящихся в Вооруженных силах

Госбюро расследований (ГБР) второй раз на текущей неделе отчиталось о своей работе по расследованию катастрофы Ан-26, в которой погибли 26 человек (первый отчет был опубликован 28 сентября).

Следователи ГБР вместе с военными прокурорами провели за семь дней расследования ряд следственных и процессуальных действий, перечень которых состоит из 35 пунктов. Речь идет об осмотрах места происшествия, сборе вещественных доказательств, допросах свидетелей, назначении экспертиз, запросах и изъятии документов, ходатайствах в суды по различным вопросам и др.

Из этого перечня следует, что:

версия диверсии (взрыва на борту) не исключается, так как следы взрывчатых веществ ищут на обломках самолетов;

идентификация тел погибших в пяти случаях оказалась очень сложной, так как назначена дополнительная экспертиза костной ткани.

"Кроме того, следователями инициировано проведение проверок ... всех самолетов производства ГП "Антонов", которые в настоящее время находятся на вооружении в Вооруженных Силах Украины", – говорится в сообщении ГБР.

2 октября начата процедура выдачи тел родственникам погибших для захоронения, – добавили в бюро.

Уголовное производство ведется по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 Уголовного кодекса – нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия.

Правительство выплатит компенсации семьям жертв катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом в течение трех недель. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания, проводимого президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, катастрофа произошла в Харьковской области, где при заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет ВС ВСУ Ан-26. На момент аварии на борту находились 27 человек, из которых 7 членов экипажа и 20 курсантов из Харьковского национального университета Воздушных сил.

На месте авиакатастрофы погибли 25 человек, один курсант умер в больнице от полученных ожогов, а еще один находится на лечении.

26 сентября из-под обломков Ан-26 достали бортовые самописцы. Их расшифровка уже началась.