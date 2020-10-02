В украинских аптеках появились вакцины от гриппа

В Украину уже завезли трехвалентные вакцины двух наименований – южнокорейская Джиси Флю (30 360 доз) и нидерландская Инфлювак (45 000 доз). Еще одна – четырехвалентная Ваксигрипп Тетра производства Франции – поступит в аптеки через две недели.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Трехвалентная вакцина предназначена для выработки иммунитета от трех штаммов гриппа, которые будут циркулировать в Северном полушарии этого эпидсезона, четырехвалентная – от четырех", – рассказали в Центре.

Отметим, в этом году в Украине традиционно, ожидается появление нескольких возбудителей гриппа: группы А – Guangdong-Maonan (H1N1) и Hong Kong (H3N2), а также вирусов группы B – Washington (Victoria) и Phuket (Yamagata). Все названные вирусы, кроме Phuket, для украинцев ранее не были известны.

Как уточнили в ведомстве, в прошлый эпидсезон от осложнений гриппа в Украине умер 71 человек, гриппом и ОРВИ переболели 4,9 млн человек (12,9% населения), 63% из которых - дети до 17 лет.

Кроме того, в прошлом эпидсезоне в Украине было закуплено 500 000 доз вакцин от гриппа. Но вакцинировались только 238 079 человек (0,6% населения), доля детей среди привитых составила 10,5%.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине теряются в дагадках, чего ждать от воздействия новых штаммов гриппа, учитывая пандемию коронавируса.