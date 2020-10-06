Сутки на Донбассе. Боевики палили по позициям ВСУ из гранатометов

За сутки понедельника, 5 октября, боевики дважды нарушили режим прекращения огня. К счастью, никто из украинских военных не погиб и не получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Вблизи Новолуганского противник открыл огонь из подствольного гранатомета, неподалеку Авдеевки применил ручной противотанковый гранатомет", — уточнили в пресс-центре.

Украинские военные уточнили, что огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских бойцов не было.

Также в штабе ООС уточнили, что с начала суток вторника, 6 октября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Отметим, как заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак отметил, что на Донбассе продолжаются 72-е сутки полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который стороны в целом соблюдают.

Напомним, за сутки воскресенья, 4 октября, боевики четырежды нарушили перемирие, обстреляв позиции ВСУ в районе нескольких населенных пунктов – Авдеевки, Катериновки, Шум и Водяного.