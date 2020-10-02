Боевики устраивают поджоги на Луганщине, используя трассирующие пули, - волонтеры

Волонтеры обнародовали видео, на котором видно, как один из российских наемников поджигает сухую траву неподалеку от позиций ВСУ на Луганщине.

Видео передали волонтерам украинские военные, которые зафиксировали момент поджога на камеру мобильного телефона.

Подтверждающие кадры опубликовали на странице волонтерского фонда "Вернись живым" в Facebook.

"Сколько таких умышленных поджогов было по всей передовой - неизвестно. К тому же враг использовал трассирующие пули. Поэтому Луганщина пылает уже третий день", - говорится в сообщении.

Волонтеры теряются в догадках, сколько таких умышленных поджогов было по всей передовой.

Стоит отметить, что на видео с первой минуты видно, как некие люди разбрасывают огонь в траву возле позиций ВСУ.

Напомним, 30 сентября на территории Луганской области начались масштабные лесные пожары. Сгорело более 9 тысяч гектаров леса. По фактам пожаров начаты уголовные производства. Сейчас наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где огонь угрожает 31-му населенному пункту.

В Офисе президента Украины требуют установить причины масштабного пожара в Луганской области и призывают правительство оперативно и без бюрократии оказать помощь пострадавшим.