Пожары в Луганской области: в опасности 31 населенный пункт

Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где огонь угрожает 31-му населенному пункту. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Совокупная площадь, пройденная огнем, составляет более 11 тыс. га. В результате пожаров погибло 9 человек, (из них 1 работник лесхоза), госпитализированы 14 человек.

По оперативным данным огнем повреждено не менее 250 зданий.

Объявлена эвакуация в населенном пункте Гавриловка, поскольку огонь начал распространяться в его направлении. В село прибыли автобусы для эвакуации местных жителей.

Авиация ГСЧС 1 октября совершила 60 вылетов, сброшено 246 тонн воды. 2 октября первый вылет на тушение запланирован на 6:30.

Всего к борьбе с огнем привлечены 1,5 тыс. человек и 220 единиц техники.

Напомним, 30 сентября на территории Луганской области начались масштабные лесные пожары. Сгорело более 9 тысяч гектаров леса. В РГА Станицы Луганской заявили, что один из очагов пожара возник из-за обстрелов со стороны оккупированной территории.