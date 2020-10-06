Статистика коронавируса в Киеве на 6 октября: 355 новых больных

За минувшие сутки, 5 октября, от коронавируса умерли шесть человек, а всего – 436. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

Динамика суточного прироста числа диагнозов

За прошедшие сутки заболели:

190 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;

146 мужчин от 18 до 84 лет;

девять девочек от 3 до 16 лет и 10 мальчиков от 1 года до 17.

Заболели также 10 медиков.

В больницы попали 36 человек, остальные – на самоизоляции.

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Выздоровели за минувшие сутки 282 человека. Всего коронавирус преодолели 8545 жителей Киева.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 50, в Соломенском – 47, в Днепровском – 44.

Напомним, по состоянию на 6 октября в Украине заболели коронавирусом 4 348 человек (сутками ранее – 3 774). За прошедшие сутки умерли 90 пациентов с коронавирусом (сутками ранее – 33), выздоровели 2 149 (днем ранее – 1145). Всего в Украине с начала эпидемии COVID-19 заболели 234 584 человек, умерли 4 520, выздоровел 103 401 пациент.