Хотели повлиять на выборы. СБУ "накрыла" на Днепропетровщине сеть "троллей"

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла в Днепропетровской области сеть «троллей», которые распространяли через соцсети материалы, которые могли повлиять на избирательный процесс, и призывали к сепаратизму. Об этом 6 октября заявили в ведомстве.

Жители Днепра, Кривого Рога и Павлограда, которые были администраторами групп в социальных сетях, распространяли в интернете антиукраинские материалы. По данным экспертов, они содержали призывы к изменению границ территории или государственной границы Украины.

«В течение последнего месяца сотрудники СБУ провели комплекс следственных действий, по результатам которых заблокировали противоправную деятельность нескольких интернет-провокаторов. Правоохранители дополнительно установили, что злоумышленники активно вели переписку с жителями России и так называемых ОРДЛО, которые ставили перед ними задачи по распространению фейковых материалов относительно будущих выборов в Украине и кандидатов в органы местного самоуправления. Они также планировали эскалацию социальной напряженности в регионе и провокацию массовых нарушений общественного порядка», - сказано в публикации.

Киберспециалисты СБУ установили личность одного из координаторов фермы «троллей», который является уроженцем Днепропетровской области и присоединился к «ДНР» в мае 2014 года.

Открыто уголовное производство по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Интернет-агитаторам грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, ранее СБУ задержала мошенников, которые продавали несуществующие должности помощников народных депутатов от партии "Слуга народа". После внесения оплаты в 18 тысяч долларов обещали провести стажировку и выдать служебное удостоверение.