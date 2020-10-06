В Харькове поймали россиянина, которого Интерпол 12 лет искал за похищение человека

Пограничники задержали в аэропорту Харькова гражданина России. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Во время проверки документов пассажира, который собирался лететь в Стамбул, сработала база данных Интерпола. Мужчина гаходился в международном розыске за похищение человека.

"Мужчина сразу был задержан правоохранителями. Задержанным оказался гражданин РФ, который с 2008 года находился в международном розыске и подозревается в похищении человека", – сказано в сообщении.

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Пограничники проинформировали о задержании Укрбюро Интерпола и передали россиянина полицейским.

Напомним, правоохранители задержали в Киеве одного из руководителей "Исламского государства". Задержанный – выходец из постсоветской страны и входит в руководящее звено "ИГ". Террорист был заместителем чеченского радикального исламиста Ахмеда Чатаева, которого подозревают в организации теракта в аэропорту Ататюрк в 2016 году.