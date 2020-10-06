Президенты меняются, жить становится только хуже: скандальный опрос "Соцмониторинга"

Центр "Социальный мониторинг" в период с 20 до 29 сентября, в преддверии выборов в местные советы, провел опрос среди 3014 респондентов, чтобы выяснить их электоральные настроения.

Результатами опроса на пресс-конференции в "Интерфаксе" поделились глава правления Центра Ольга Балакирева, и его директор Дмитрий Дмитрук.

"Осознание обществом кризиса власти сегодня практически объединяет Украину", – отметила Балакирева.

Так, в результате исследования выяснилось, что 64,8% опрошенных украинцев "безусловно согласны" или "скорее согласны" с тем, что с каждым следующим президентом жизнь в стране становится все хуже. Еще 8,2% опрошенных затруднились ответить. И лишь 27% участников опроса оказались "безусловно не согласны" и "скорее и не согласны" с таким утверждением.

Скриншот: Youtube / "Интерфакс-Украина"

"Для меня эти результаты скорее свидетельствуют о кризисе власти как таковом, и кризисе президентской должности, роли президента в обществе как такового, потому что видите, суммарно почти 65%, то есть две трети согласились с утверждением, что с каждым президентом в Украине жизнь ухудшается", – прокомментировала данные Балакирева.

Видео: Youtube / "Интерфакс-Украина"

Пессимистичнее всего настроены жители южного региона Укарины. Там 78,3% респондентов считают, что с каждым следующим президентом жизнь становится хуже. Оптимистичнее на ситуацию в стране всего смотрят в западных регионах – там 31,7% опрошенных не согласны с тем, что жизнь становится хуже.

"Интересно то, что по стране достаточно единое мнение, независимо от региона, хотя есть определенные расхождения. Но, тем не менее, более половины даже в западном регионе согласились с таким мнением", – добавила председатель правления "Социального мониторинга". По словам Балакиревой, вопрос "согласны ли вы с тем, что с каждым следующим президентом жизнь становится хуже" в социологическое исследование был включен впервые.

Также согласно опросу, в сентябре этого года увеличилась доля украинцев неуверенных в том, в каком направлении движется страна.

Скриншот: Youtube / "Интерфакс-Украина"

Зона неопределенности выросла за счет того, что снизилась доля тех, кому не нравится курс страны – с 73,1% в августе, до 71,6% в сентябре. И при этом одновременно сократилось число граждан, которые одобряют политику властей – с 26,9% в августе, до 24,9% в сентябре этого года.

"Осознание обществом кризиса власти сегодня практически объединяет Украину", – заключила Балакирева исходя из итогов исследования "Мониторинг общественного мнения населения Украины: оценки и настроения накануне местных выборов".

Скриншот: Youtube / "Интерфакс-Украина"

Исследование проводилось методом личного интервью по месту проживания респондента. Стандартная погрешность выборки составляет не более 1,9%.

Напомним, согласно недавнему опросу социологической группы "Рейтинг", работой президента Владимира Зеленского недовольны 57% украинцев: причем 32% из них – не удовлетворены ней совершенно.