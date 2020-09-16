Работой Зеленского довольна только треть украинцев, – опрос

Работой президента Владимира Зеленского недовольны 57% украинцев: 32% полностью не удовлетворены, и 25% – скорее не удовлетворены. Таковы результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

При этом у Зеленского самый большой рейтинг доверия среди политиков – 41%. Но не доверяют ему больше людей – 53% респондентов.

Деятельностью председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова довольны 23%, недовольны – 55%. Аналогичные цифры у премьер-министра Дениса Шмыгаля такие: 14% и 59%.

Больше всего среди органов центральной власти украинцы недовольны работой правительства (73%) и Верховной Рады (76%). Отметим, что работу руководителей этих органов респонденты оценивают немного выше, чем возглавляемых ими институтов.

Опрос проведен с 3 по 6 сентября среди населения страны в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Были опрошены 2000 респондентов методом личного формализованного интервью. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.

Напомним, Зеленский заявил, что в украинской политике есть комики и актеры, лучше, чем он сам.

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура выразил мнение, что все депутаты его фракции в отношении президента Владимира Зеленского являются "микробами".