Статистика коронавируса в Украине на 7 октября: очередной антирекорд – 4 753 заболевших

По состоянию на среду, 7 октября, в Украине заболели коронавирусом 4 753 человека (сутками ранее – 4 348). Это рекорд за все время эпидемии в стране. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

За этот период скончались 77 человек (днем ранее – 90). За сутки зафиксированы 2 569 выздоровевших (днем ранее – 2149), что также рекордный показатель.

Продолжают болеть 128 770 пациентов.

Больше всего новых случаев в Харьковской области (+685), Киеве (+383), Одесской области (+316), Днепропетровской области (+316), Донецкой области (+263), Полтавской области (+227).

Динамика по регионам:

– Киев – 25 474 заболевших (383 за сутки);

– Харьковская – 22 136 (685);

– Львовская – 21 696(202);

– Черновицкая – 15 589 (145);

– Одесская – 15 337 (316);

– Тернопольская – 14 737 (127);

– Ивано-Франковская – 14 562 (111);

– Ровенская – 13 532 (158);

– Закарпатская – 10 373 (56);

– Киевская – 10 291 (192);

– Волынская – 9037 (157);

– Днепропетровская – 7688 (316);

– Винницкая – 7074 (144);

– Хмельницкая – 7573 (210);

– Житомирская – 7221 (151);

– Сумская – 5885 (209);

– Черниговская – 4907 (95);

– Черкасская – 4917 (230);

– Запорожская – 4862 (116);

– Донецкая – 4824 (263);

– Николаевская – 4025 (131);

– Полтавская – 3497 (227);

– Херсонская – 1591 (47);

– Луганская – 1394 (61);

– Кировоградская – 1215 (21).

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 5 октября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 22, 66% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 18 093. Было проведено 25 126 ПЦР-тестирований.

В ближайшие месяцы число новых заболевших коронавирусом может колебаться в пределах от 7 000 до 9 000 случаев в сутки. Такой прогноз обнародовал глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабихт. А министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что на текущей неделе Украина преодолеет отметку в пять тысяч новых случаев коронавируса в сутки.