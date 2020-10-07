СБУ поймала иностранных неонацистов, пытавшихся завербовать украинцев

СБУ задержала членов неонацистской группировки, которые прибыли в Украину для вербовки людей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Прибывшие в Украину двое неонацистов хотели вербовать украинцев в Харькове, Львове и Киеве, их целью было создание в стране ячейки международной группировки.

Иностранцы пытались поступить в одно из украинских военных подразделений для получения боевого опыта, который представители группировки планировали использовать в противоправной деятельности.

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Также неонацисты распространяли в сообществах в соцсетях видеоролик, в котором пропагандировали неонацизм и призывали к совершению тяжких преступлений, в том числе убийств и террактов.

Известно, что организация причастна к террористическим проявлениям на расовой почве с использованием самодельных взрывных устройств в различных странах.

СБУ депортировала неонацистов с запретом въезда в Украину на три года.

Напомним, правоохранители задержали в Киеве одного из руководителей "Исламского государства". Задержанный – выходец из постсоветской страны и входит в руководящее звено "ИГ". Террорист был заместителем чеченского радикального исламиста Ахмеда Чатаева, которого подозревают в организации теракта в аэропорту Ататюрк в 2016 году.