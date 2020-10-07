Украина закупит только надежные вакцины от COVID, которые прошли все испытания, – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина будет закупать только надежные вакцины, которые прошли все стадии клинических испытаний, передает Интерфакс-Украина.

"За рубежом сейчас идут клинические исследования 41 вакцины-кандидатов от COVID-19, из которых 10 находятся на завершающей стадии клинических испытаний. Сейчас мы активно ведем переговоры по закупке вакцины с международными компаниями", – сказал он.

Степанов подчеркнул, что главное требование Украины в том, чтобы вакцина "была эффективной и безопасной, то есть, чтобы была завершена третья фаза клинических испытаний, где будет доказана ее эффективность, безопасность, а также выявлены побочные эффекты".

По его словам, Украина имеет право подать заявку для получения вакцины от коронавируса по механизму COVAX.

COVAX – это глобальная инициатива, направленная на обеспечение доступа к эффективной вакцине от коронавируса для всех стран. Инициатива предусматривает, что вакцину, в первую очередь, получат группы риска, люди с заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания), медработники, педагоги.

По словам Степанова, участие в этом механизме означает, что страна получит вакцины в объеме, который позволит провести прививки около 20% населения, для Украины это около восьми миллионов доз.

Напомним, Минздрав РФ зарегистрировал "Спутник V" – первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Сообщалось, что одна из дочерей президента РФ Владимира Путина уже проверила вакцину на себе.

В США отказались от помощи от России в разработке вакцины от коронавируса, так как, по мнению американских специалистов, российская вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан скептически воспринял известие о том, что в России создали вакцину от коронавируса. По его словам, если ее эффективность не будет подтверждена, это может подорвать доверие к вакцинированию, как оружию против COVID-19.

Нардеп от "ОПЗЖ" Виктор Медведчук встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Он сообщил, что привился российской вакциной от коронавируса.