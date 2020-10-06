Новоиспеченный лауреат Нобелевской премии работает над вакциной от COVID-19

Для ее создания используется опыт, полученный при разработке вакцины от гепатита С.

Британец Майкл Хоутон, который стал лауреатом Нобелевской премии в области физиологии и медицины в 2020 году, занимается исследованиями по созданию вакцины от нового коронавируса. Об этом говорится в заявлении канадского Университета Альберты, где профессор работает с 2010 года.

В документе отмечается, что Хоутон "недавно начал работу по созданию вакцины от COVID-19, а ранее в 2004 году он создал успешную вакцину против вируса SARS-CoV-1, но она так и не была востребована, так как этот вирус исчез".

Известно, что Хоутон использует свой собственный подход для получения вирусных антител. Этот подход он использовал для создания вакцины против гепатита С, которая будет проходить клинические испытания в следующем году.

"Мы можем сэкономить время, перенеся технологию, которую мы разработали для вакцины против гепатита С, в исследования COVID", – говорит Хоутон.

Напомним, ВОЗ дала добро, и в Китае сотни тысяч людей получили экспериментальную вакцину от коронавируса.

В США отказались от помощи от России в разработке вакцины от коронавируса, так как, по мнению американских специалистов, российская вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.

В ВОЗ заявляли, что вакцинация от коронавируса начнется не раньше 2021 года. В разработке вакцин достигнут серьезный успех, но нужно еще завершить испытания и обеспечить доступность вакцины.