ВОЗ дал добро. В Китае сотни тысяч людей получили экспериментальную вакцину от коронавируса

Сперва Китай критиковали за вакцинацию топ-чиновников и медицинских исследователей до завершения всех испытаний, теперь, как удалось узнать Associated Press, экспериментальную вакцину колят сотням тысяч граждан, сообщает New York Post.

Как рассказывап глава Национальной комиссии здравоохранения Китая Чжэн Чжунвэй, вакцинацию начали с медработников, поскольку эта профессия относится к профессиям "повышенного риска".

"Мы очень ясно дали понять, что вакцина COVID-19, которую мы используем из-за чрезвычайной ситуации, безопасна. Ее безопасность можно гарантировать, но ее эффективность еще предстоит определить", – сказал он, отметив, что в ходе клинических испытаний у вакцины не было серьезных побочных эффектов.

Чиновник также заявил, что при проведении вакцинации китайские власти руководствовались стандартами Всемирной организации здравоохранения, которая поддержала использование экспериментальной вакцины в чрезвычайной ситуации.

"После принятия решения (о вакцинации представителей высокорисковых профессий — Фокус) у нас были переговоры с соответствующими представителями ВОЗ в Китае и мы получили понимание и поддержку со стороны международной организации", — рассказал Чжэн Чжунвэй.

Стоит отметить, что вакцина все еще проходит третий этап клинических испытаний, во время которого медики изучают более детально вопросы ее безопасности и эффективности. После завершения этого этапа вакцина-кандидат может быть представлена на утверждение регулирующим органам.

Напомним, ранее в ВОЗ заявляли, что вакцинация от коронавируса начнется не раньше 2021 года. В разработке вакцин от COVID-19 достигнут серьезный успех, но нужно еще завершить испытания и обеспечить доступность вакцины.