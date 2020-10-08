Статистика коронавируса в Украине на 8 октября: число заболевших перевалило за 5 тысяч

За 7 октября в Украине заболели коронавирусом 5 397 человек (ранее было 4 753 и 4 348). Это рекорд за все время эпидемии в стране. Такие данные приводит СНБО.

Умерли 93 человека (ранее было 77 и 90). За сутки – 2 263 выздоровевших (ранее было 2 569 и 2 149). Продолжают болеть 131 811 человек.

Всего проведено 2 489 702 тестирования методом ПЦР.

Больше всего новых случаев в Харьковской области (576), Киеве (422), Одесской (367), Днепропетровской (306) и Сумской (312) областях.

Ситуация в регионах:

Киев – 25 896 заболевших (422 за сутки);

Харьковская – 22 712 (576);

Львовская – 21 923(227);

Черновицкая – 15 757 (168);

Одесская – 15 704 (367);

Тернопольская – 14 979 (243);

Ивано-Франковская – 14 693 (131);

Ровенская – 13 798 (266);

Киевская – 10 490 (199);

Закарпатская – 10 473 (100);

Волынская – 9 199 (162);

Днепропетровская – 7 994 (306);

Хмельницкая – 7 732 (259);

Житомирская – 7 457 (236);

Винницкая – 7 197 (123);

Сумская – 6 197 (312);

Черкасская – 5 153 (236);

Донецкая – 5 118 (294);

Черниговская – 5 066 (159);

Запорожская – 5 007 (145);

Николаевская – 4 154 (129);

Полтавская – 3 385 (188);

Херсонская – 1 636 (45);

Луганская – 1 480 (86);

Кировоградская – 1 234 (19).

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, 6 октября в лабораториях Украины было проведено 31 221 ПЦР-тестирование. Оказались положительными 5,97% тестов. Количество остатков (непротестированных образцов) – 2 072.

Напомним, в ближайшие месяцы число новых заболевших коронавирусом может колебаться в пределах от 7 000 до 9 000 в сутки. Такой прогноз обнародовал глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабихт. А министр здравоохранения Максим Степанов прогнозировал, что на текущей неделе Украина преодолеет отметку в пять тысяч новых случаев в сутки.