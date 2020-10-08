Пожары в Луганской области, начавшиеся 30 сентября, ликвидированы

По состоянию на 9:00 8 октября все пожары в природных экосистемах на территории Луганской области ликвидированы, сообщила ГСЧС

Пожары возникли 30 сентября и 1 октября. Наиболее сложная обстановка была вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.

Благодаря применению наземных сил и авиации не допущено распространение огня к населенным пунктам, но во время тушения пожаров были эвакуированы 150 человек.

Ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет не менее 20 тыс. га.

На местах пожаров обнаружены тела 11 человек, из которых трое погибли в результате отравления продуктами горения, один – от полученных ожогов, трое – в результате сердечных приступов, причина гибели четырех человек устанавливается. Пострадало 19 человек (в том числе три сотрудника ГСЧС).

Напомним, 5 октября в Станично-Луганской районной государственной администрации сообщили о новом очаге пожара. Огонь охватил територию между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема. По мнению чиновников, возгорание – результат поджога.