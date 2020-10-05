В Луганской области – новый очаг возгорания. Спасатели сдерживают пожар.

В Станично-Луганской районной государственной администрации сообщили о новом очаге пожара в Луганской области. Огонь охватил територию между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема. По мнению чиновников, возгорание – результат поджога.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации в Facebook.

"Внезапно" запылало даже там, где не было пожаров в 2014–2015 годах после масштабных обстрелов из "Града". Очередной поджог между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема", – говорится в сообщении.

По данным РГА, на охваченной огнем территории детонируют неразорвавшиеся боеприпасы, а верховой огонь приближается к электроподстанции.

"Верховой огонь подступает вплотную к электроподстанции. Спасатели сдерживают пожар. От пожара детонируют неразорвавшиеся боеприпасы", – говорится в сообщении.

Напомним, 30 сентября на территории Луганской области начались масштабные лесные пожары. Сгорело более 9 тысяч гектаров леса. По фактам пожаров начаты уголовные производства. Сейчас наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где огонь угрожает 31-му населенному пункту.

В Офисе президента Украины требуют установить причины масштабного пожара в Луганской области и призывают правительство оперативно и без бюрократии оказать помощь пострадавшим.