Кабмин выделит деньги на кислород для больниц, принимающих больных COVID-19

Кабмин выделит субвенцию на обеспечение больниц, принимающих пациентов с COVID-19, медицинским кислородом. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает Укринформ.

"Будем принимать проект о выделении субвенции на соответствующие цели. Наша цель, чтобы большее количество больниц было обеспечено стационарным кислородом или специализированными аппаратами", – заявил Шмыгаль.

По его словам, Минздрав поставил регионам задачу, что 80% коек, которые будут принимать больных COVID-19, должны быть с подведенным кислородом или оборудованы автономными системами снабжения кислородом.

"Деньги на это выделяем, мы должны быть готовы на увеличение нагрузки на медицинские учреждения", – сказкал Шмыгаль.

Позже глава правительства сообщил, что Кабмин выделил на эти цели 572 млн гривен, передает РБК-Украина.

Напомним, в Украине из-за большого количества заболевших коронавирусом может появиться новый вид ограничений - карантин выходного дня.

За 8 октября, в Украине заболели коронавирусом 5 804 человека (днем ранее – 5 397). Это рекордный показатель за все время эпидемии в стране.