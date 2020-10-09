В ЦИК подтвердили 34 случая заболеваний COVID-19, более 70 работников на больничном

В ЦИК подтвердили 34 случая заболевания COVID-19, более 70 работников ушли на больничный. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

71 из 281 работников комиссии сейчас на больничном, многие из них работают дистанционно.

В комиссии говорят, что учитывая сложность избирательного процесса, сотрудники продолжают работать, чтобы обеспечить подготовку и проведение выборов.

Отметим, местные выборы пройдут 25 октября.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что местные выборы состоятся даже в тех регионах, которые будут отнесены к “красной” карантинной зоне.

Глава Минздрава отметил, что проголосовать смогут и те, кто будет находится на самоизоляции. Им необходимо будет подать соответствующее заявление и справку о состоянии здоровья до 20:00 вечера 23 октября. В день голосования они должны будут просто предъявить свой паспорт членам комиссии, которые приедут к ним домой, не передавая его в руки.