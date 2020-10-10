Минобразования призывает перейти на дистинционное обучение на ближайшие 14 дней

Глава министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет призвал региональные власти перевести школы на дистанционную форму обучения на ближайшие 14 дней. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Просьба не только как руководителя Министерства образования и науки, а как отца – найти возможность организовать на следующие две недели дистанционное обучение для наших детей", – написал Шкарлет.

Он добавил, что знает и понимает, что вопросы организации обучения решают на местах. По его мнению, в условиях эпидемии коронавируса важно, чтобы центральная и местная власть действовали сообща.

"Поэтому очень прошу прислушаться к рекомендациям Государственной и местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также СНБО", – отмечает Шкарлет.

В. и. о. министра образования отметил, что понимает все вызовы, перед которыми встают главы учебных заведений, учителя и родители. И что эти вызовы пытается преодолевать весь мир. Он акцентирует внимание на том, что самое главное – не допустить стремительного распространения коронавируса и сохранить здоровье людей.

Ранее глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал число учеников и учителей, которые находятся на самоизоляции. По его словам, сейчас в стране отправляются на карантин классы, когда у кого-либо из учеников или учителей был обнаружен коронавирус. "У нас на сегодняшний день 1257 учеников болеют (коронавирусом, - ред.) и 2158 учителей", – отметил он.

А в школе в селе Чулаковка Голопристанского района Херсонской области появится робот, который будет охранять от коронавируса.