В Минздраве назвали число школьников на самоизоляции

Степанов заявил, что если на самоизоляции оказывается более 50% классов, то вся школа должна перейти на дистанционное обучение.

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов назвал число учеников и учителей, которые находятся на самоизоляции. Об этом сообщил министр во время брифинга.

По его словам, сейчас в стране отправляются на карантин классы, когда у кого-либо из учеников или учителей был обнаружен коронавирус.

"У нас на сегодняшний день 1257 учеников болеют (коронавирусом, - ред.) и 2158 учителей. Кроме того, на самоизоляции находятся более 83 тысяч учеников, то есть это классы, в которых имеется подтвержденный случай COVID-19. Конечно, на самоизоляции дети 14 дней, а потом возвращаются", - отметил глава Минздрава.

Степанов подчеркнул, что если на самоизоляции оказывается более 50% всех классов в школе, то учебное заведение должно полностью переходить на дистанционную форму обучения.

Напомним, из-за Covid-19 в Киевской области 14 школ в разной степени перешли на дистанционное обучение.

А главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что из-за местных выборов, которые пройдут 25 октября, в Украине могут перенести школьные осенние каникулы. Безопаснее будет, если они начнутся на 10 дней раньше рекомендованной Минобразования даты.