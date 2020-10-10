В США школьнице из-за плохого интернета пришлось учиться онлайн на кладбище

Тинейджер ходит на кладбище, чтобы заниматься с классом, пока школа закрыта на карантин.

В американском штате Колорадо школьнице приходиться учиться в онлайн-режиме на кладбище из-за плохого интернет-соединения дома. Только среди могил она может подключиться к конференции в Zoom, чтобы прослушать очередной онлайн-урок, пишет The LadBible.

Отмечается, что в дом 15-летней Кармелиты Раэль, в котором она живет вместе с родителями, очень трудно провести высокоскоростной интернет, так как дом окружен холмами. При этом мобильный интернет тоже ловит очень плохо.

Мать Кармелиты, директор школы, подключила спутниковый интернет. Но во время ветра или дождя сигнал пропадает. Единственное место в округе, где ловит связь, – местное кладбище, где есть свободный доступ к ближайшим телефонным вышкам. Туда подросток и ходит, чтобы заниматься с классом, пока школа закрыта на карантин.

Заведующий школьным округом Сентенниал Тоби Мелстер отметил, что каждый пятый его ученик в районе не может получить доступ к образованию, на которое имеет право.

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"Я знаю, что это вызывает раздражение и беспокойство не только у учеников, но и у наших учителей", – сказал Мелстер.

Он добавил, что несмотря на то что власти бесплатно раздали школьникам ноутбуки, у детей по-прежнему нет хорошего интернета, а установка вышек сотовой связи в районе стоит около 1,5 миллиона долларов.

Ранее глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал число учеников и учителей, которые находятся на самоизоляции. По его словам, сейчас в стране отправляются на карантин классы, когда у кого-либо из учеников или учителей был обнаружен коронавирус. "У нас на сегодняшний день 1257 учеников болеют (коронавирусом, - ред.) и 2158 учителей", – отметил он.

А в школе в селе Чулаковка Голопристанского района Херсонской области появится робот, который будет охранять от коронавируса.