Комиксы отправят в украинские школы и распространены в соцсетях.

Министерство здравоохранения совместно с Институтом когнитивного моделирования выпустили комиксы для школьников об опасности заражения коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Отмечается, что книжки с картинками нарисованы в рамках кампании о необходимости пользоваться антисептиками и носить защитные маски.

"Эти правила сейчас являются обязательными для всех. И школьникам, которые проводят много времени в закрытом помещении, сидят рядом за партами и пользуются школьными принадлежностями, об этом необходимо напоминать как можно чаще", – указано в сообщении.

Комиксы отправят в украинские школы и распространены в соцсетях.

Кстати, еще в феврале Минздрав обнародовал на своем сайте мультипликационные видеоматериалы об алгоритме действий в случае подозрения на инфицирование коронавирусом. Два мультипликационных фильма рассказывают о том, что такое коронавирус и как от него защититься.